В стране и мире Выбросу вулканического пепла из Шивелуча присвоен максимальный код опасности Игнат Далакян В Росавиации летным экипажам указали учитывать извержение вулкана при выборе маршрутов. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Выбросу вулканического пепла из Шивелуча присвоен максимальный код опасности по шкале ИКАО. Об этом заявили в Росавиации. «Данному выбросу вулканического пепла присвоен "красный" (максимальный) код опасности по шкале ИКАО», - говорится на сайте организации. В Росавиации попросили летные экипажи учитывать особенности явления при выборе маршрутов при выполнении полетов, а также отслеживать метеорологическую информацию. Ранее очевидцы показали кадры огромного облака пепла вулкана Шивелуч. На видео можно увидеть, как вулканологам едва удалось спастись от разбушевавшегося природного явления. Экспертное мнение и аналитика