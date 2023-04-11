Выбросу вулканического пепла из Шивелуча присвоен максимальный код опасности
В Росавиации летным экипажам указали учитывать извержение вулкана при выборе маршрутов.
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Выбросу вулканического пепла из Шивелуча присвоен максимальный код опасности по шкале ИКАО. Об этом заявили в Росавиации.
«Данному выбросу вулканического пепла присвоен "красный" (максимальный) код опасности по шкале ИКАО», - говорится на сайте организации.
В Росавиации попросили летные экипажи учитывать особенности явления при выборе маршрутов при выполнении полетов, а также отслеживать метеорологическую информацию.
Ранее очевидцы показали кадры огромного облака пепла вулкана Шивелуч. На видео можно увидеть, как вулканологам едва удалось спастись от разбушевавшегося природного явления.