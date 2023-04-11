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Шойгу: при возникновении проблем у ОПК при исполнении гособоронзаказа МО РФ готово активно включаться в работу

14:52 11.04.2023
Сергей Шойгу провел рабочее совещание с участием губернатора Тульской области по обеспечению ритмичной работы предприятий ОПК.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что в случае проблем при исполнении гособоронзаказа Министерство обороны готово активно включаться в работу для их разрешения. Об этом сообщает Минобороны России. 

Посетив предприятия ОПК в Тульской области, Шойгу провел совещание с участием губернатора региона Алексея Дюмина. 

«Министр обороны РФ обратил внимание руководителей предприятия, что при возникновении проблемных вопросов исполнения государственного оборонного заказа в цепочках кооперации военное ведомство готово активно включаться в работу для их оперативного разрешения», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

На совещании были определены пути и выработаны соответствующие механизмы для оперативного решения вопросов ритмичной работы предприятий ОПК в Тульской области. 

Министру показали производство на предприятиях «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Ему доложили о реализуемых программах расширения производственных мощностей, которое необходимо для обеспечения ВС РФ современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции.

Шойгу показали цеха по производству снарядов для РСЗО и автоматизированные линии по сборке ПТУР и боеприпасов для артиллерии. 

Руководство предприятий ОПК доложило, что представленные министру новые и перспективные образцы военной техники и вооружения уже запущены в серию. При этом идет процесс наращивания выпуска этой продукции - за счет внедрения новейших технологий. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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