Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Тульской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Шойгу побывал на предприятиях отечественной оборонки, в частности, посетил местные предприятия «НПО «СПЛАВ» и Императорский Тульский оружейный завод, осмотрел цеха производства современных средств поражения. «НПО «СПЛАВ» производит реактивные системы залпового огня (РСЗО) и снаряды.

Министру показали, как идет производство снарядов для РСЗО, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов. Главе российского оборонного ведомства доложили, что новые и перспективные образцы вооружения и техники запущены в серию, а также сообщили о наращивании объемов их выпуска за счет внедрения новейших технологий.

На совещании с главой региона Алексеем Дюминым и руководителями предприятий ОПК Шойгу обсудил вопросы и поручения, отданные президентом РФ Владимиром Путиным во время его поездки в Тульскую область. Шойгу подчеркнул, что военное ведомство готово включаться в решение проблем выполнения ГОЗ оборонными предприятиями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.