Показанные Шойгу в Тульской области новейшие образцы вооружения выпускаются серийно

В МО РФ заявили, что за счет внедрения новейших технологий идет процесс наращивания выпуска этих новейших образцов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что показанные сегодня Сергею Шойгу образцы вооружения на предприятиях ОПК в Тульской области выпускаются серийно. Вместе с тем, по данным оборонного ведомства, в настоящее время идет процесс наращивания выпуска вооружений благодаря внедрению новейших технологий.

Министр обороны России проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Так, Сергей Шойгу посетил предприятия отечественной оборонки, в частности, побывал на местном предприятии «НПО «СПЛАВ» и Императорском Тульском оружейном заводе, осмотрел цеха производства современных средств поражения.



Ранее глава Минобороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области. Тогда Шойгу поручил проработать производство спецбронетехники для размещения модулей медицины и связи.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.