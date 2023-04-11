Заманить в ловушку и посеять хаос: как наши штурмовики бьют врага в зоне СВО

Российские десантники захватили опорный пункт националистов. Удар нанесла артиллерия, затем штурмовая группа ВДВ атаковала позиции киевских формирований. А отряд капитана Михаила Петелина сорвал наступление радикалов на наши позиции. Подробности в сюжете Максима Низкодубова.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские десантники на бронетехнике стремительно движутся вдоль лесополосы. По координатам с беспилотника неподалеку опорный пункт националистов. По нему уже ударила наша артиллерия.

Задача штурмового отряда - под прикрытием бронегруппы ликвидировать оставшиеся силы противника и взять объект под свой контроль. На подходе к украинским позициям завязывается стрелковый бой. Рассредоточившись по периметру, наши бойцы открывают прицельный огонь из гранатометов и автоматического оружия. За считаные минуты штурмовым отрядам ВДВ удалось подавить сопротивление противника и захватить взводный опорный пункт.

На другом участке боевых действий штурмовой отряд Михаила Петелина отбивает атаку противника, который попытался прорвать линию нашей обороны. Туда его специально заманили российские военные. Чтобы после резко ударить, посеять хаос в рядах противника и разбить его соединения.

Под руководством Михаила Петелина уничтожено несколько единиц украинской военной техники. В ходе боя подбиты украинский танк и четыре боевые бронированные машины американского производства. За смелость, смекалку и грамотное управление своим личным составом замкомандира штурмового отряда капитана Петелина представили к высшей государственной награде - званию Героя России.

«Противник перешел в наступление. Дали понять противнику, что мы слабы. Заманили их на передний край обороны. Подорвалась техника. Противник решил контратаковать с другого направления. На другом направлении у меня была развернута оборона», - рассказал он.

Однако и до этого отряд Петелина уже показывал высокую эффективность ведения боя. В спецоперации молодой офицер участвует с самого начала. За это время Михаил дважды был награжден орденом Мужества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.