Армия Армия Армия

Заманить в ловушку и посеять хаос: как наши штурмовики бьют врага в зоне СВО

Максим Низкодубов
13:58 11.04.2023
Российские десантники захватили опорный пункт националистов. Удар нанесла артиллерия, затем штурмовая группа ВДВ атаковала позиции киевских формирований. А отряд капитана Михаила Петелина сорвал наступление радикалов на наши позиции. Подробности в сюжете Максима Низкодубова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российские десантники на бронетехнике стремительно движутся вдоль лесополосы. По координатам с беспилотника неподалеку опорный пункт националистов. По нему уже ударила наша артиллерия.

Задача штурмового отряда - под прикрытием бронегруппы ликвидировать оставшиеся силы противника и взять объект под свой контроль. На подходе к украинским позициям завязывается стрелковый бой. Рассредоточившись по периметру, наши бойцы открывают прицельный огонь из гранатометов и автоматического оружия. За считаные минуты штурмовым отрядам ВДВ удалось подавить сопротивление противника и захватить взводный опорный пункт.

На другом участке боевых действий штурмовой отряд Михаила Петелина отбивает атаку противника, который попытался прорвать линию нашей обороны. Туда его специально заманили российские военные. Чтобы после резко ударить, посеять хаос в рядах противника и разбить его соединения.

Под руководством Михаила Петелина уничтожено несколько единиц украинской военной техники. В ходе боя подбиты украинский танк и четыре боевые бронированные машины американского производства. За смелость, смекалку и грамотное управление своим личным составом замкомандира штурмового отряда капитана Петелина представили к высшей государственной награде - званию Героя России.

«Противник перешел в наступление. Дали понять противнику, что мы слабы. Заманили их на передний край обороны. Подорвалась техника. Противник решил контратаковать с другого направления. На другом направлении у меня была развернута оборона», - рассказал он.

Однако и до этого отряд Петелина уже показывал высокую эффективность ведения боя. В спецоперации молодой офицер участвует с самого начала. За это время Михаил дважды был награжден орденом Мужества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:06 В стране и мире
В Ростовской области более 20 полицейских стали фигурантами дела о поборах с предпринимателей
13:22 Армия
Видео
Кириллов: США под прикрытием работ по биобезопасности создавали компоненты биооружия
13:08 Армия
МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке ВДВ продолжают бои за центр Артемовска
12:50 В стране и мире
Песков заявил, что перспективы второй волны частичной мобилизации нет
11:47 В стране и мире
Видео
Яровая сообщила о фактах биотерроризма на территории луганской школы
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.