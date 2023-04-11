Замкомандира штурмового отряда Петелин рассказал о срыве вражеской атаки

Было уничтожено 15 украинских боевиков, еще четверо взято в плен, среди них оказался один офицер.

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Минобороны России сообщило, что заместитель командира штурмового отряда капитан Михаил Петелин с подчиненными отбил атаки украинских боевиков. Вместе со своими подчиненными он заманил противника на передний край нашей обороны и сорвал его попытку наступления.

После второй неудачной атаки на наши позиции с другого направления неприятель был вынужден отступить. Как утверждает российское военное ведомство, в ходе обороны Петелин со своим личным составом уничтожил несколько единиц украинской военной техники.

Также он сообщил о том, что в ходе боя были подбиты танк и четыре боевые бронированные машины американского производства. Ликвидировано 15 украинских боевиков, еще четверо взято в плен, включая офицера.

«Остальные в попытках бегства вызывали артиллерию, мы накрывали их. Противник был уничтожен. Атака не удалась. Отошли на исходные позиции», - добавил замкомандира.

Кроме того, Петелин со своими боевыми товарищами участвовал в наступлении, которое шло около шести суток. Во время пешего наступления военнослужащие уничтожили значительное количество украинских боевиков.

Петелин с первых дней участвует в спецоперации и уже дважды награжден орденом Мужества. Также указом президента он удостоен звания Героя России.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.