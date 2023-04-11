Армия Опубликованы кадры захвата опорного пункта националистов от первого лица Штурмовые отряды ВДВ нанесли огневое поражение украинским подразделениям, затем пошли на штурм под прикрытием артиллерии и бронегруппы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили и уничтожили опорный пункт противника в зоне спецоперации. Минобороны РФ показало кадры операции от первого лица. Получив боевую задачу, бойцы выдвинулись на боевых машинах десанта в указанный район, где ранее расчетами БПЛА был обнаружен взводный опорный пункт украинских националистов. По переданным координатам, артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся подразделениям противника. Затем, под прикрытием бронегруппы и артиллерии, отряды десантников пошли на штурм украинского опорного пункта. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов российские военнослужащие подавили сопротивление противника и захватили взводный опорный пункт. Ранее расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» показал кадры ударов по удаленным опорным пунктам боевиков. Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-миллиметровые боеприпасы. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика