Армия Армия Армия

Опубликованы кадры захвата опорного пункта националистов от первого лица

05:33 11.04.2023
Штурмовые отряды ВДВ нанесли огневое поражение украинским подразделениям, затем пошли на штурм под прикрытием артиллерии и бронегруппы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили и уничтожили опорный пункт противника в зоне спецоперации. Минобороны РФ показало кадры операции от первого лица.

Получив боевую задачу, бойцы выдвинулись на боевых машинах десанта в указанный район, где ранее расчетами БПЛА был обнаружен взводный опорный пункт украинских националистов. По переданным координатам, артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся подразделениям противника.

Затем, под прикрытием бронегруппы и артиллерии, отряды десантников пошли на штурм украинского опорного пункта. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов российские военнослужащие подавили сопротивление противника и захватили взводный опорный пункт.

Ранее расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» показал кадры ударов по удаленным опорным пунктам боевиков. Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-миллиметровые боеприпасы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:18 В стране и мире
Спасатели выдвинулись на помощь жителям засыпанного пеплом района Камчатки
21:39 Армия
Видео
Самолет с освобожденными российскими военнослужащими прибыл на аэродром Чкаловский
19:23 Армия
Видео
Картаполов рассказал, какие запреты могут быть введены для уклонистов от призыва
18:30 В стране и мире
Видео
Врачи Петербурга провели сложнейшую операцию и спасли новорожденного от порока сердца
17:51 Армия
Видео
Освобожденные из украинского плена поделились эмоциями от возвращения в Россию
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.