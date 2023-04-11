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В РФ с февраля 2022 года предотвратили 118 террористических преступлений с участием молодежи

Андрей Аркадьев
11:32 11.04.2023
Украинские спецслужбы нацелены на вовлечение в терроризм молодежи, заявили в НАК.
© Видео: Национальный антитеррористический комитет © Фото: Национальный антитеррористический комитет (НАК)
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В России с февраля 2022 года предотвращено 118 террористических преступлений. Об этом говорится в материалах по результатам состоявшегося заседания в Москве Национального антитеррористического комитета (НАК).

«С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

Председатель НАК, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании подчеркнул, что в условиях проводимой Россией спецоперации украинские спецслужбы нацелены на вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность. Он также указал на усилия международных террористических организаций, направленные на дестабилизацию ситуации на Северном Кавказе.

Кроме того, в НАК призвали уделять внимание противодействию идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи в новых российских регионах.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания переводившего деньги украинским боевикам жителя Хабаровска.

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