В РФ с февраля 2022 года предотвратили 118 террористических преступлений с участием молодежи

Украинские спецслужбы нацелены на вовлечение в терроризм молодежи, заявили в НАК.

© Видео: Национальный антитеррористический комитет © Фото: Национальный антитеррористический комитет (НАК)

В России с февраля 2022 года предотвращено 118 террористических преступлений. Об этом говорится в материалах по результатам состоявшегося заседания в Москве Национального антитеррористического комитета (НАК).

«С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

Председатель НАК, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании подчеркнул, что в условиях проводимой Россией спецоперации украинские спецслужбы нацелены на вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность. Он также указал на усилия международных террористических организаций, направленные на дестабилизацию ситуации на Северном Кавказе.

Кроме того, в НАК призвали уделять внимание противодействию идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи в новых российских регионах.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания переводившего деньги украинским боевикам жителя Хабаровска.