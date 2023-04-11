В НАК призвали уделить внимание противодействию идеологиям нацизма и терроризма среди молодежи в новых регионах РФ

Глава комитета Бортников отметил, что украинские спецслужбы развернули кампанию по вербовке молодежи из России.

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В новых регионах РФ следует уделить особое внимание вопросам противодействия распространению идеологий неонацизма и терроризма среди молодежи. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в ходе заседания во вторник.

Глава комитета отметил, что в условиях проведения специальной военной операции спецслужбы Украины вместе с западными кураторами развернули агрессивную идеологическую и вербовочную кампанию среди молодых граждан РФ для того, чтобы вовлечь их в диверсионную и террористическую деятельность.

Для формирования антитеррористического мировоззрения было предложено включить вопросы профилактики терроризма в ряд учебных дисциплин в школах и вузах.

Также в ходе заседания НАК стало известно, что с февраля 2022 года в России было предотвращено 118 террористических преступлений.