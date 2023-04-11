В стране и мире Опубликованы кадры задержания переводившего деньги украинским боевикам жителя Хабаровска Игнат Далакян Подозреваемый переводил личные денежные средства на военные нужды украинским боевикам, сообщили в ФСБ. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости Читайте нас на: Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. Сообщается, что россиянин переводил деньги украинским националистам. В ведомстве отметили, что подозреваемый переводил личные средства для приобретения украинскими националистами оружия, боеприпасов и обмундирования. ФСБ сообщила, что в отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ранее ФСБ задержала мужчину в Сахалинской области, который собирался участвовать в боевых действиях на Украине против Российской Федерации. У подозреваемого были планы выехать на украинскую территорию через третьи страны, сообщили в ведомстве. Экспертное мнение и аналитика