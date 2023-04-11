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Опубликованы кадры задержания переводившего деньги украинским боевикам жителя Хабаровска

Игнат Далакян
10:49 11.04.2023
Подозреваемый переводил личные денежные средства на военные нужды украинским боевикам, сообщили в ФСБ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. Сообщается, что россиянин переводил деньги украинским националистам.

В ведомстве отметили, что подозреваемый переводил личные средства для приобретения украинскими националистами оружия, боеприпасов и обмундирования.

ФСБ сообщила, что в отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее ФСБ задержала мужчину в Сахалинской области, который собирался участвовать в боевых действиях на Украине против Российской Федерации. У подозреваемого были планы выехать на украинскую территорию через третьи страны, сообщили в ведомстве.

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