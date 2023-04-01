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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами. Мероприятие состоялось в штабе объединенной группировки российских войск (сил).

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, вопрос обеспечения войск боеприпасами находится на контроле в правительстве и оборонном ведомстве. Также министр отметил, что объемы поставок востребованных боеприпасов уже определены, принимаются меры по их наращиванию.

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции», - заявил Шойгу в ходе совещания.

В рамках совещания также обсуждались вопросы дальнейшего наращивания поставок боеприпасов для российских войск. Поднималась тема повышения эффективности системы логистики для обеспечения ВС РФ.

Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Челябинской и Кировской областях. Отмечается, что выпуск боеприпасов, необходимых российским военным, увеличен. До конца года производство отдельных образцов военной продукции вырастет в семь-восемь раз.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов