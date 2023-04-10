При этом не указано ни какого рода и какого масштаба будут эти изменения.

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Американские СМИ сообщили, что киевский режим поменял часть своих военных планов. Отмечено, что решение вызвано недавней утечкой информации, а именно секретных документов США, в которых указано состояние войск Украины.

Об этом информировал телеканал CNN, ссылаясь на неназванный источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому.

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», - сообщает RT информацию телеканала.

Однако не указаны ни какого рода будут эти изменения, ни их масштаб. Напомним, что более сотни материалов Пентагона, обозначенных как секретные, оказались в общем доступе.

Немногим ранее приводилось мнение, что сложно будет установить, кто именно обнародовал секретные документы в США, так как сотни военных и правительственных чиновников имеют допуски к ним. Было отмечено, что данный инцидент может навредить дипломатическим отношениям, поскольку это говорит о том, что США шпионят и за своими союзниками.

Также в американкой прессе заявили, что данная утечка секретных данных раскрыла план Киева перебросить в Артемовск элитные подразделения.

Оперативные сводки Объединенного комитета начальников штабов США демонстрируют, что в Пентагоне отслеживают действия военного и политического руководства Украины. Согласно обнародованным записям, в конце февраля ситуация в Артемовске для националистов оценивалась как катастрофическая.