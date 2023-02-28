Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»

Иск подали бывшие члены съемочной группы Росс Аддиего, Доран Кертин и Риз Прайс. По их словам, они стали свидетелями убийства.

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Телеканал Fox News сообщил о новом иске против американского актера Алека Болдуина, связанном со стрельбой на съемках вестерна «Ржавчина», из-за которой погибла кинооператор. Его подали трое бывших членов съемочной группы - Росс Аддиего, Доран Кертин и Риз Прайс.

По их словам, они являются свидетелями убийства. Коллеги Болдуина требуют компенсации от него, а также от компаний, занимавшихся съемочным процессом, - Rust Movie Pictures и El Dorado Pictures.

Напомним, оператор Галина Хатчинс погибла от выстрела на съемочной площадке в октябре 2021 года. Следствие до сих пор не выяснило, кто и зачем зарядил бутафорский пистолет боевыми патронами, однако в момент выстрела он находился в руках у Алека Болдуина.

Ранее актер отказался присутствовать на слушании по этому делу и вместо этого прислал заявление о своей невиновности. Однако, по мнению обвинения, Болдуин, как продюсер, должен был проверить пистолет перед съемками, поэтому инцидент можно считать непредумышленным убийством.