Выпавший с 19-го этажа житель Воронежа выписан из больницы

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Жителя Воронежа, упавшего с 19-го этажа на автомобиль, выписали из больницы спустя неделю лечения. Об этом сообщил представитель регионального Департамента здравоохранения.

«По информации БСМП №1, пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления», - цитирует РИА Новости слова представителя.

На данный момент Следственное управление СК РФ по Воронежской области проводит проверку по факту инцидента. По данным следователей, мужчина выпал из окна после ссоры с девушкой. Владелец машины, на которую упал мужчина, написал заявление в полицию.

Напомним, на прошлой неделе в Сети распространилось видео, на котором 40-летний мужчина упал на багажник припаркованного автомобиля. В момент падения он был нетрезв. При этом мужчина серьезно не пострадал - в момент, когда его вытаскивали спасатели, он спокойно напевал песню.