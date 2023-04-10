WSJ: у Киева к 3 мая кончатся боеприпасы для ПВО

По данным газеты, Киев полностью истощит свой запас ракет для ЗРК «Бук» к 13 апреля.

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Украинская армия рискует остаться без боеприпасов для систем противовоздушной обороны к 3 мая. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на утекшие в Сеть документы Минобороны США. Таким образом, 40 критически важных объектов могут остаться без прикрытия.

«Украина полностью истощит свой запас ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 - к 3 мая при нынешних темпах потребления», - приводит RT текст материала газеты.

Ранее газета The New York Times писала, что Пентагон проводит расследование по делу об утечке секретных документов по конфликту на Украине, в которых содержалось описание состояния украинских войск. По данным издания, в секретных материалах Минобороны США содержится информация о планах Вашингтона и НАТО по улучшению боеспособности украинской армии.