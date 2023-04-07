NYT: в Пентагоне отреагировали на информацию об утечке секретных данных об украинской армии

По данным издания, в секретных материалах Минобороны США содержится информация о планах Вашингтона и НАТО по улучшению боеспособности украинской армии.

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Пентагон проводит расследование по делу об утечке секретных документов по конфликту на Украине, в которых содержалось описание состояния украинских войск. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на представителя военного ведомства.

По данным издания, в материалах, датированных началом марта этого года, также содержатся сведения о планах Вашингтона и Североатлантического блока по укреплению украинской армии. Авторы публикации утверждают, что их распространением якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы. Уточняется, что в одном из документов с грифом «совершенно секретно» приводится информация о «статусе конфликта по состоянию на 1 марта».

В других материалах указано краткое описание 12 формирующихся бригад украинских националистов. Согласно этим данным, девять из них проходят обучение и снабжаются Соединенными Штатами и НАТО. При этом отмечается, что шесть из девяти таких бригад будут готовы к 31 марта, а остальные - к 30 апреля. Помимо этого, отмечается необходимость более 250 танков и 350 боевых машин пехоты (БМП) для этих формирований.

Ранее стало известно, что Минобороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков M1A1 Abrams. Пока этот процесс еще не начинался, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Он отметил, что подготовка не проводилась, так как американское военное ведомство еще не получило необходимое оборудование.