Секретные документы США содержали сценарии поставок Израилем Украине летального оружия

По замыслу американцев, Тель-Авив мог бы передать ракеты класса «земля-воздух» Barak 8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike.

© Фото: ThePresidentialOfficeUkraine, Globallookpress

СМИ Соединенных Штатов Америки продолжают рассказывать о подробностях просочившихся в Сеть секретных материалов военных ведомств США. В частности, сообщается о разрабатываемых планах по привлечению Израиля к поставкам военной помощи киевскому режиму, а конкретно - летальном оружии.

В одном из документов под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» перечислены типы вооружений, которые могут быть переданы Киеву. Среди них - ракеты класса «земля-воздух» Barak 8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike. Данные опубликовал телеканал CNN.

«Тель-Авив, вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения отношений с Россией», - сообщает американское СМИ.

Вместе с тем отмечено, что официальный Тель-Авив «привержен предоставлению Украине разведывательных и нелетальных оборонительных систем». Указывается, что израильские власти намерены сохранять баланс в отношениях с США, Россией и при этом свободно оперировать в Сирийской Арабской Республике.

Также Израиль к поставкам летального оружия могут побудить, как сообщается, ухудшение отношений с Россией на фоне возможной поставки Ирану «стратегических систем», а также использование официальной Москвой систем ПВО в Сирии против самолетов ВВС Израиля.

Немногим ранее другое СМИ США сообщало, что утечка секретных данных может затруднить помощь киевскому режиму. Опубликованная информация охватывала широкий круг тем - «от оценок США войны на Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках».