В Кремле назвали «общим заболеванием» утверждения Запада о причастности РФ к утечкам из Пентагона

Дмитрий Песков отметил, что попавшие в Сеть документы тщательно анализируются и изучаются.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Просочившиеся в Сеть секретные данные Пентагона по Украине являются «интересными» - их изучают и анализируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видели, утечки достаточно интересные. Их все изучают, анализируют, широко обсуждают. То, что США за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало скандальные ситуации. Поэтому этого нельзя исключать», - отметил Песков.

Утверждения о вине России в утечке являются «общим заболеванием» Запада, отметил представитель Кремля.

Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях появилась партия секретных документов США по Украине, Ближнему Востоку и Китаю. Экс-сотрудник Пентагона Мик Малрой допустил преднамеренный характер утечки, так как многие документы были сфотографированы. По мнению издания The New York Times, утечка может осложнить отношения Штатов с союзниками.