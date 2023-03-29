В ЕАЭС сообщили, что Россия отменит роуминг с Киргизией, Арменией и Казахстаном к 2025 году

В ЕАЭС подтвердили «Звезде» информацию об отмене роуминга с указанными странами.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подтвердили «Звезде» информацию об отмене Россией международного сотового роуминга с Арменией, Казахстаном и Киргизией к 2025 году.

Сейчас в Армении у оператора Tele2 все входящие звонки и исходящие на все номера России стоят 22 рубля в минуту, стоимость входящих звонков у МТС в Армении составляет 1,23 рубля в минуту, исходящие - 7,49 рубля в минуту.

Напомним, 1 апреля прошлого года Россия и Белоруссия отменили плату за входящие звонки на территории обеих стран. Вопрос обдумывался с 2017 года. Было отмечено, что решение позволит укрепить добрососедские отношения и интеграцию двух стран.