Армия Командир Ка-52 Александр пообещал работать до последнего и уничтожить врага в зоне СВО Валентин Гвоздев Экипажи выполнили боевую задачу и готовятся к повторному вылету, сообщил Александр. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Командир ударного вертолета Ка-52 Александр в разговоре со «Звездой» пообещал, что противник будет уничтожен. Также он рассказал, как в ходе боевого вылета была поражена живая сила неприятеля. «Вернулись с боевого вылета, выполнили задачу поставленную. Поразили живую силу противника, передано попадание точно в цель. Вернулись на аэродром базирования и готовимся к повторному вылету, будем выполнять боевые задачи. Враг будет уничтожен, будем работать до последнего», - пообещал Александр. Также «Звезда» показала, как Ка-52 запускают с кабрирования неуправляемые авиационные ракеты по украинским боевикам. Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика