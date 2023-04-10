Командир Ка-52 Александр пообещал работать до последнего и уничтожить врага в зоне СВО
Командир ударного вертолета Ка-52 Александр в разговоре со «Звездой» пообещал, что противник будет уничтожен.
Также он рассказал, как в ходе боевого вылета была поражена живая сила неприятеля.
«Вернулись с боевого вылета, выполнили задачу поставленную. Поразили живую силу противника, передано попадание точно в цель. Вернулись на аэродром базирования и готовимся к повторному вылету, будем выполнять боевые задачи. Враг будет уничтожен, будем работать до последнего», - пообещал Александр.
Также «Звезда» показала, как Ка-52 запускают с кабрирования неуправляемые авиационные ракеты по украинским боевикам.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.