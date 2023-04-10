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«Аллигаторы» с кабрирования накрыли украинских боевиков неуправляемыми авиаракетами

Валентин Гвоздев
12:34 10.04.2023
За летную смену экипажи успевают совершить от 3 до 5 боевых вылетов. Подготовить вертолет к новому удару по врагу можно быстро - дозаправка и пополнение боекомплекта занимают не более 20 минут. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Звезда» публикует кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52, запускающих с кабрирования неуправляемые авиационные ракеты по украинским боевикам. За взлетом и посадкой «Аллигаторов» наблюдал Валентин Гвоздев, а в ходе боевого вылета нанесенный удар фиксировали камеры, закрепленные на одном из вертолетов.

«Вертолеты на сверхмалых высотах подходят в заданный район и производят пуск неуправляемых ракет по объектам противника. Прием называется "кабрирование", то есть в заданной точке вертолет резко набирает скорость, задирает нос и производит пуск ракет по навесной траектории, что увеличивает дальность стрельбы этим видом боеприпасов почти в два раза», - прокомментировал корреспондент. 

Летчики поддерживают наши войска под Северском, Кременной и на Артемовском направлении. Работают, не заходя в зону поражения вражеской ПВО.

После пуска ракет тепловые ловушки отстреливаются в автоматическом режиме. Как только вертолет получает сигнал об облучении средствами поражения, система самостоятельно начинает отстрел ложных целей - за это отвечает система обороны «Витебск». Тут же летчики маневрируют, уклоняясь, и возвращаются на аэродром. 

В среднем за летную смену экипажами совершается от 3 до 5 боевых вылетов. Подготовить вертолет к новому удару по врагу можно быстро - дозаправка и пополнение боекомплекта занимают не более 20 минут. 

Ранее Минобороны России показало красивые ночные кадры боевой работы РСЗО «Смерч», перемешивающих с землей позиции украинских боевиков. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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