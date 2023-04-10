Штурмовики Су-25 ударили по украинской технике в зоне СВО: кадры
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне спецоперации. Экипажи авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских националистов. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету.
Ранее российский летчик на Су-27 уничтожил за один вылет два украинских вертолета Ми-24 и самолет Су-25. Еще два штурмовика противника развернулись и улетели.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.