Штурмовики Су-25 ударили по украинской технике в зоне СВО: кадры

Пуски выполнялись парами с малых высот, после чего экипажи выполнили маневр и вернулись на аэродром.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне спецоперации. Экипажи авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских националистов. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Ранее российский летчик на Су-27 уничтожил за один вылет два украинских вертолета Ми-24 и самолет Су-25. Еще два штурмовика противника развернулись и улетели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.