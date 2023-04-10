СБУ задержала лидера защитников Киево-Печерской лавры Викторию Кохановскую
Женщина говорит исключительно на украинском языке и преследует цель - защитить УПЦ.
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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали лидера защитников Киево-Печерской лавры Викторию Кохановскую.
Женщина стала лидером среди верующих, которые отстаивают святыню. Она многократно выступала перед камерами, где открыто выражала позицию прихожан.
Виктория Кохановская родом с западной части Украины и говорит исключительно на украинском языке. Единственную цель, которую она преследует, - это защита Украинской православной церкви.
Сообщается, что сотрудники СБУ не сообщили в повестке, которую прислали Кохановской, причину, по которой явились за ней.
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