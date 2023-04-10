СБУ задержала лидера защитников Киево-Печерской лавры Викторию Кохановскую

Женщина говорит исключительно на украинском языке и преследует цель - защитить УПЦ.

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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали лидера защитников Киево-Печерской лавры Викторию Кохановскую.

Женщина стала лидером среди верующих, которые отстаивают святыню. Она многократно выступала перед камерами, где открыто выражала позицию прихожан.

Виктория Кохановская родом с западной части Украины и говорит исключительно на украинском языке. Единственную цель, которую она преследует, - это защита Украинской православной церкви.

Сообщается, что сотрудники СБУ не сообщили в повестке, которую прислали Кохановской, причину, по которой явились за ней.

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