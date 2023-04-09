Раскол и его кураторы: кто разжигает религиозную войну на Украине

Христианский мир показательно молчит и делает вид, что не замечает расправы над православием на Украине. Никто не вступился за своих братьев во Христе.

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Киево-Печерская лавра на осадном положении. Всю неделю у стен главной святыни продолжается противостояние. Для устрашения верующих и монахов киевский режим каждый день засылает в лавру радикально настроенных молодчиков в балаклавах. Обернувшись в украинские флаги, они выкрикивают националистические лозунги и призывают к расправе над монахами.

«Их надо поставить на колени в лесу, выстрелить в голову и пустить видео по всем российским каналам. Не должно быть никаких разговоров, никакого закона. Мы не христиане - мы язычники», - орут они.

И этим беснующимся радикалам противостоят верующие. Сотни прихожан с крестами и иконами молятся, стоят на коленях.

В дни Великого поста в Лавре как будто схлестнулись два мира. Среди верующих люди всех возрастов и политических взглядов. Вот мальчик Лука. Плачет, потому что у православных отбирают храм.

А это 11-летняя девочка в споре с крепким мужчиной пытается отстоять свою веру и право ходить в храм.

«Я защищаю свою веру, свою церковь. Я хочу быть с богом, а не с дьяволом. Не с вами, с ПЦУшниками, которые устраивают пляски, танцы»… - говорит она.

Среди защитников древней обители и те, кто еще вчера был на передовой. Только теперь они не понимают - за что проливали кровь.

«Я хожу в УПЦ, в нее ходили деды, прадеды, пра-пра-прадеды. Парни, с которыми я служил, 70-80% ходили в УПЦ. Почему большинство должно страдать от меньшинства в нашем независимом государстве, почему? Они на передовой воюют, большинство с УПЦ, - за что они воюют, скажите?» - спрашивает один из них.

Бороться с православием и изгонять монахов приехал греко-католический капеллан-нацист из Тернополя. Он возглавил одну групп провокаторов.

Пытаются провоцировать верующих и монахов журналисты телеканала, принадлежащего экс-президенту Порошенко. Тому, кто фактически стоял во главе украинского церковного раскола. Пытаясь во всем обвинить Россию, пропагандисты допытываются у людей: кто же виноват во всех бедах Украины. И получают неожиданный ответ.

«Сама Украина начала - из-за войны с Богом. Ваша война с Богом - я вам заранее скажу, чем она закончится. Ваша война с Богом закончится полным разрушением Украины. И вместо Украины будет Киевская Русь. Вот этим закончится. Будьте здоровы!» - отвечает один из верующих.

Атмосфера все больше накаляется. На неделе неизвестные заперли монахов в одном из корпусов лавры. Некоторым из запертых священников стало плохо. Пришлось вызывать скорую. Даже ночью провокаторы не дают монахам отдохнуть.

Больше недели в лавре продолжается молитвенное стояние. В Вербное воскресенье в древней обители прошли сразу две службы. Одну в Трапезном храме провел глава раскольников Епифаний. Он заявил, что планирует служить здесь и на Светлый праздник Пасхи и что молитвы в лавре должны быть только на украинском языке. Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию пришлось проводить богослужение прямо под открытым небом. Храмы лавры, откуда УПЦ еще не успели выгнать сектанты, просто не могли вместить всех желающих помолиться вместе с предстоятелем канонической церкви.

В большой православный праздник Вербное воскресенье украинские верующие поздравлений и слов поддержки от Зеленского так и не дождались. Зато он не забыл поздравить с католической Пасхой западных кураторов: поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев - «наших подлинных друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде».

Но судьба православных, которых на Украине абсолютное большинство, Зеленского не сильно волнует. Иначе как объяснить, что на неделе Минкульт все-таки начал так называемую инвентаризацию церковного имущества Лавры. Чиновники нагрянули в корпус наместника монастыря - митрополита Павла. Сам он - под домашним арестом с электронным браслетом на ноге в 50 километрах от Киева, но и там в домовом храме провел службу по случаю Благовещения и обратился к монахам и верующим.

«Я прошу вас, дорогие братья и братия моя, которая живет в лавре: мы не имеем права уйти из лавры. Почему? Потому что все сегодня делается беззаконно и думается, что мы бесправны. Но за нами Бог. Это лишь только начало гонения на церкви, если мы особенно внимательны в чтении Священного писания, в особенности Апокалипсиса», - сказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Но концом света киевские власти не испугать. Секретарь Совбеза Алексей Данилов официально объявил, что считает всех священников Украинской Православной церкви агентами Москвы.

«Я б с великим удовольствием посетил бы Киево-Печерскую лавру. Только из-за того, что она сейчас оккупирована московскими попами, я туда попасть не могу», - сказал он.

В отличие от Данилова экс-президент Порошенко, который в свое время и привез Томос об автокефалии для раскольников, в лавру с удовольствием ходит. Правда, в ту часть, что уже заняли сектанты из ПЦУ. В честь праздника Благовещения он вместе с супругой отстоял службу в полупустом Успенском соборе, еще на Рождество захваченном раскольниками. Провел богослужение единственный монах-предатель Авраамий, которого как раз за вероотступничество пообещали сделать настоятелем.

И вряд ли просто совпадение - что на фоне битвы за главную киевскую святыню на Украину пожаловал бывший госсекретарь США Майк Помпео. Его называют куратором раскола украинского православия от Госдепа. В 2019 году Помпео поддерживал получение раскольнической ПЦУ Томоса и продвигал на Западе признание раскольников. Теперь он приехал оценить плоды своего труда и лично убедиться, что христианство на Украине искореняется. За «защиту религиозной свободы» - а точнее, за то что Помпео помог раскольникам расправиться с каноническим православием, Епифаний наградил того крестом ПЦУ. От главы сектантов Помпео отправился на встречу с Зеленским. Кто здесь главный - видно сразу: бывший госсекретарь фамильярно похлопывал президента по плечу.

Подробнее о противостоянии вокруг Киево-Печерской лавры и православных церквей на Украине смотрите в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».