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Соединенные Штаты устроили слежку за украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил американский телеканал CCN, ссылаясь на секретные документы Пентагона, которые просочились в Сеть.

«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», - сообщает телеканал.

Близкий к президенту Украины источник заявил, что не удивлен этой ситуацией, однако чиновники страны «глубоко разочарованы утечкой».

Телеканал отмечает, что отчет разведки США раскрывает планы Владимира Зеленского нанести в конце февраля удары по местам дислокации войск РФ в Ростовской области при помощи БПЛА, поскольку Украина не имеет дальнобойных орудий, которые бы смогли достичь подобных целей.

Ранее американская газета The New York Times писала, что утечка секретных документов Пентагона может привести к сокращению обмена разведывательной информацией между США и союзниками. Кроме того, издание отмечало, что эта ситуация может нанести вред и дипломатическим отношениям.