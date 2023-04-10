Bloomberg: утечка секретных данных может затруднить помощь Вашингтона Киеву

Данный инцидент уже назван «одной из крупнейших за десятилетие утечек».

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По информации СМИ США, недавняя утечка секретных американских документов может теперь осложнить поддержку Штатами киевского режима.

Как сообщает Bloomberg, выложенные в массовое пользование документы, доступ к которым имели только те, «кто обладает самым высоким уровнем допуска в США», содержали различного рода секретную информацию. Указано, что опубликованная информация охватывала широкий круг тем - «от оценок США войны на Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках».

«Одна из крупнейших за десятилетие утечек, предположительно, секретных военных документов США спровоцировала официальное расследование Министерством обороны и может затруднить американскую поддержку Украины», - заявили в издании.

Вместе с тем другое американское СМИ сообщило, что киевский режим поменял часть своих военных планов. Указано, что решение вызвано недавней утечкой секретных данных США, сообщающих о состоянии войск Украины.

По данной теме газета The Washington Post писала, что к секретным материалам имели доступ «сотни, если не тысячи» специалистов из числа сотрудников Минобороны США. Минюст Соединенных Штатов уже начал расследование по данному факту.

Отмечается, что опубликованные данные информируют о расстановке средств ПВО украинских боевиков, об их расходе артиллерийских снарядов, а также имеются оценки ситуации вокруг Артемовска.