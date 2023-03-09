Зеленский заявил, что Украина не собирается наносить удары по территории России
Украина не собирается использовать западное вооружение для ударов по территории России, так как российская земля ее «не интересует». Об этом в интервью CNN заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Нас не интересует российская земля... У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений», - сказал он.
При этом Зеленский отметил, что считает украинской ту территорию, которая входила в ее состав в 1991 году, уточняет ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует использовать истребители западного производства для ударов по территории РФ.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале предупредил, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу дальше от своих границ в случае поступления более дальнобойных западных систем на Украину.