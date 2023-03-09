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Зеленский заявил, что Украина не собирается наносить удары по территории России

Анна Касаткина
09:00 09.03.2023
Украинский президент продолжает настаивать на передаче Киеву дальнобойных вооружений.
Зеленский заявил, что Украина не собирается наносить удары по территории России
© Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украина не собирается использовать западное вооружение для ударов по территории России, так как российская земля ее «не интересует». Об этом в интервью CNN заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Нас не интересует российская земля... У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений», - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что считает украинской ту территорию, которая входила в ее состав в 1991 году, уточняет ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует использовать истребители западного производства для ударов по территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале предупредил, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу дальше от своих границ в случае поступления более дальнобойных западных систем на Украину. 

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