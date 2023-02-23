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Кулеба пообещал, что Киев не будет использовать истребители Запада для ударов по территории РФ

Максим Крюков
14:49 23.02.2023
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев будет использовать западное оружие «для освобождения украинских территорий».
Кулеба пообещал, что Киев не будет использовать истребители Запада для ударов по территории РФ
© Фото: РИА Новости
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Киевский режим не будет использовать истребители западного производства для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Такое обещание дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов, может ли он гарантировать, что Киев в случае поставок истребителей и дальнобойного вооружения не будет бить по территории РФ.

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», - передает его слова телеканал Sky News.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на саммита Европейского союза заявил, что достиг «закулисных договоренностей» о поставках вооружений киевскому режиму. «Мы продвинулись в решении по поставкам ракет большей дальности и по подготовке наших летчиков, это все важные шаги на пути к получению самолетов, которые нам нужны», отметил украинский лидер.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Киев сможет получить современные истребители, в том числе Eurofighter Typhoon, только после завершения Россией спецоперации. По его словам, «быстрых поставок истребителей не будет», особенно на данном этапе и, скорее всего, в ближайшие шесть месяцев.

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