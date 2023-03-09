В США заявили, что не готовят украинских летчиков к пилотированию F-16

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Обучающихся на базе ВВС США в Аризоне украинских летчиков не готовят к пилотированию F-16, происходит оценка возможностей использования американских высокоточных ракет на истребителях МиГ. Об этом в интервью СNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это не подготовка, это оценка возможностей того, насколько они могут использовать определенные американские виды вооружений на своих истребителях, то есть на МиГах», - сказал он.

По его словам, США передаст украинским военным небольшое число высокоточных ракет.

О прибытии украинских летчиков в Соединенные Штаты СМИ сообщили 4 марта. В Белом доме неоднократно заявляли, что вопрос передачи официальному Киеву истребителей F-16 не рассматривается. В частности, в связи с этим Вашингтон не видит смысла обучать украинских летчиков их пилотированию.