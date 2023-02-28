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В Пентагоне объяснили, почему не торопятся обучать украинских летчиков использованию F-16

Игнат Далакян
20:48 28.02.2023
Замминистра обороны США отметил, что сейчас для Украины значение имеют другие виды военной помощи.
В Пентагоне объяснили, почему не торопятся обучать украинских летчиков использованию F-16
© Фото: defense.gov
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Пентагон заявил, что Соединенные Штаты сейчас не видят смысла в обучении украинских летчиков использованию истребителей F-16, поскольку Украина «может никогда их не получить». Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Нет, мы еще не приступали к обучению украинских военных использованию F-16. Наша оценка состоит в том, что сроки доставки данных истребителей и сроки проведения подготовки являются, в сущности, одинаковыми - примерно 18 месяцев», - цитирует РИА Новости Кола.

Он добавил, что не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые украинская сторона «возможно, никогда не получит». По словам замминистра обороны США по политическим делам, на данный момент для Киева имеют значение другие виды военной помощи со стороны союзников.

Ранее советник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 не нужны Украине, как и танки Abrams. Кроме того, советник президента США подтвердил выделение помощи Киеву на два миллиарда долларов.

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