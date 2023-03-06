В Белом доме заявили о неизменной позиции относительно поставок F-16 Киеву

Ранее замминистра обороны США Колин Кол заявил, что нет смысла обучать украинских пилотов управлению F-16, потому что они могут их никогда не получить.

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Вопрос передачи официальному Киеву истребителей F-16 не рассматривается. В этом отношении позиция властей Соединенных Штатов Америки не изменилась, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как ранее сказал президент США Джо Байден, этот вопрос пока не обсуждается», - цитирует ее RT.

Ранее в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла обучать украинцев пилотированию истребителей F-16, так как Киев может никогда их не получить. Такого мнения придерживается замминистра обороны США Колин Кол.

Схожее заявление ранее сделал глава Белого дома Джо Байден, когда президент Украины Владимир Зеленский пожаловал с визитом в столицу США в конце февраля. По мнению Байдена, националисты более нуждаются в системах ПВО, артиллерии и танках, но не в истребительной авиации.