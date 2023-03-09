Генсек ООН Гутерриш обратился к демонстрантам в Тбилиси

Антониу Гутерриш напомнил противоборствующим в Тбилиси сторонам о праве людей на мирный проест и призвал к спокойствию.

© Фото: TreasChest, Twitter

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал противоборствующие стороны в Грузии избегать эскалации ситуации на улицах Тбилиси. Об этом заявил его официальный представитель Фархан Хак.

«Генеральный секретарь следит за ситуацией в Грузии. Он призывает все соответствующие стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности», - цитирует РИА Новости заявление Хака.

Тбилиси охвачен протестами с утра седьмого марта. Демонстранты выступают против закона об иноагентах, согласно которому в стране должен быть создан реестр СМИ, организаций и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа.

Всю минувшую ночь и последние часы на площади у здания парламента было неспокойно. Полицейские проводят массовые задержания, разгоняя толпу водометами и слезоточивым газом. Оппозиция, в свою очередь, забрасывает правоохранителей камнями и бутылками. Ранее стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» выстроилась километровая автомобильная пробка из желающих попасть в Россию.