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На КПП «Верхний Ларс» выстроилась огромная пробка в сторону России

Ян Брацкий
04:32 09.03.2023
Длина пробки из автомобилей желающих покинуть Грузию растянулась на один километр.
На КПП «Верхний Ларс» выстроилась огромная пробка в сторону России
© Фото: Ольга Смольская, РИА Новости
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Огромная автомобильная пробка в сторону России образовалась на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Как сообщает РИА Новости, длина затора составляет более километра.

В последние дни столица Грузии охвачена беспорядками. В центре Тбилиси ежедневно проводятся митинги против закона об иностранных агентах. Демонстранты собираются у здания парламента, забрасывают полицейских камнями и бутылками. Ранее протестующие окружили здание парламента страны и пытались сломать ворота. Горожане намеревались не пропустить депутатов, когда те прибудут на работу.

В свою очередь, правоохранители разгоняют толпы водометами, слезоточивым газом и дубинками. На городских улицах растут баррикады из скамеек и мусорных баков.

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