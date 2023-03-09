На КПП «Верхний Ларс» выстроилась огромная пробка в сторону России

Длина пробки из автомобилей желающих покинуть Грузию растянулась на один километр.

© Фото: Ольга Смольская, РИА Новости

Огромная автомобильная пробка в сторону России образовалась на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Как сообщает РИА Новости, длина затора составляет более километра.

В последние дни столица Грузии охвачена беспорядками. В центре Тбилиси ежедневно проводятся митинги против закона об иностранных агентах. Демонстранты собираются у здания парламента, забрасывают полицейских камнями и бутылками. Ранее протестующие окружили здание парламента страны и пытались сломать ворота. Горожане намеревались не пропустить депутатов, когда те прибудут на работу.

В свою очередь, правоохранители разгоняют толпы водометами, слезоточивым газом и дубинками. На городских улицах растут баррикады из скамеек и мусорных баков.