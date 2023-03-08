Спецназ начал разгонять митингующих у здания парламента в Тбилиси
Полицейский спецназ приступил к массовым задержаниям и разгону протестующих в центре Тбилиси. Правоохранители вытесняют митингующих от здания парламента Грузии.
До этого сотни человек прорвали металлические ограждения и попытались ворваться во внутренний двор здания. Спецназ активно применяет слезоточивый газ, дубинки и водометы. Люди разбегаются по соседним улицам.
«Митингующие прорвали железные ограждения, установленные перед главной калиткой парламента. На территории внутреннего двора парламента стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона митингуюших. Проспект Руставели все еще перекрыт демонстрантами», - сообщает телекомпания «Рустави-2».
Акция протеста в грузинской столице проходит с утра. Митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который ранее был принят в первом чтении.
Данный законопроект предусматривает создание реестра СМИ, неправительственных организаций и субъектов, получающих иностранное финансирование. Оппозиция негодует, считая законопроект «российским», отдаляющим Грузию от Евросоюза.