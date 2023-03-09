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Штурман «Аллигатора» рассказал, как националисты в зоне СВО пытаются сбивать вертолеты из артиллерии

Анатолий Бородкин
05:00 09.03.2023
Экипажи боевых машин регулярно выполняют задачи по уничтожению живой силы противника и его бронетехники, невзирая на риски.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Аллигатор» - атакующий, поэтому идет первым. За Ка-52 - прикрывающий Ми-35 и Ми-8, с группой огневой поддержки. Разведка докладывает - оперативная обстановка в районе спокойная. Полчаса назад наши реактивные системы залпового огня выпустили по позициям противника несколько полных пакетов своих «карандашей». Вражеские силы ПВО спешно отошли в тыл. Можно работать на предельно допустимом расстоянии от переднего края. Это чуть больше полутора километров. Погодные условия также позволяют совершить рискованную атаку с воздуха.

После пуска - резкое снижение и смена курса. Доведенный до автоматизма, выполненный, не десятки, сотни раз маневр, спасший десятки жизней наших летчиков. Смешанная группа вертолетов во главе с ударным Ка-52, выполнив задачу уходит в район аэродрома подскока. За час с аэродрома на задание в различные районы линии соприкосновения ушли три смешанные авиационные группы. Наши парни на переднем крае постоянно запрашивают огневую поддержку с воздуха. При такой плотной загрузке машины на площадке появляются только для того, чтобы заправить баки горючим и пополнить боезапас. А экипажи - получить новую задачу, новые координаты цели.

Штурман «Аллигатора» с позывным «Белый» вместе с командиром экипажа посадили свою машину пару минут назад. «Белый» рассказал, что националисты огрызаются постоянно. Против наших ударных вертолетов работают уже не только вражеские ПВО, ПЗРК и РЭБ. Тщетные попытки сбить «пятьдесят второй» предпринимает украинская артиллерия.

«Они не знают наше точное местонахождение. Когда мы выполнили боевую задачу, я уже наблюдал, как в 100 метрах от нас падали снаряды. Работали конкретно по нам», - рассказал штурман вертолета с позывным «Белый».

«Белый» награжден медалью «За Отвагу». Но, говорить о том, за какой конкретный подвиг получил госнаграду, как и многие наши бойцы, отказывается. Наград достойны все без исключения ребята, которые работают в зоне спецоперации, уверенно говорит штурман. Вне зависимости от рода войск, учетной специальности и звания.

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