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Как ударные вертолеты Ка-52 обходят ПВО противника в зоне СВО

Валентин Гвоздев
Вероника Волосунова
22:10 02.03.2023
Ударные вертолёты Ка-52 всегда готовы к вылету. От получения боевой задачи, до взлёта проходит всего несколько минут, и «Аллигаторы» со скоростью 300 километров в час направляются в сторону линии фронта.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В районах проведения специальной военной операции националистов вместе с техникой на огневых позициях уничтожают ударные вертолеты Ка-52. Экипажи работают в сложнейших условиях.

«Аллигаторы» мчатся со скоростью 300 километров в час всего в нескольких метрах от земли. В густонаселённых районах необходимо постоянно маневрировать, оставаясь вне зоны действия украинской ПВО. Лишь выйдя в заданный район, «Аллигатор» резко набирает высоту, и производит пуск неуправляемых авиационных ракет.

Один из приёмов называется «стрельба с кабрирования». Ракеты летят по навесной траектории, что позволяет увеличить дистанцию до цели практически в два раза. Отстрелявшись, экипаж совершает манёвр уклонения с отстрелом тепловых ловушек. Средства объективного контроля подтверждают поражение цели - можно возвращаться на аэродром, где экипаж уже ждут инженеры и техники.

Подготовка к следующему вылету начинается, как только останавливаются лопасти винтов. Дозаправка, пополнение боекомплекта и через 20 минут вертолёт снова готов к выполнению боевых задач.

Обслуживание техники – лишь часть подготовки к вылету. Детально прорабатывают и маршрут полёта, учитывается всё: от терриконов до опор линий электропередачи.

«Про то, что работают по координатам, всё заранее проверяют: что рельеф местности не простой, маршрут уточняют заранее», -  сказал позывной «628», командир экипажа вертолёта Ка-52.

Ка-52 – самый совершенный вертолёт на вооружении российских ВКС. Слаженные действия экипажа позволяют максимально раскрыть его потенциал. Роль штурмана в этом не менее важна, чем командира машины. Помимо помощи пилоту, в его задачи входит применение вооружения, выбор которого у Ка-52 обширный.

Арсенал у «Аллигатора» довольно внушительный: два блока неуправляемых ракет или «карандашей», на профессиональном сленге, их чаще всего используют по пехоте и колоннам, а для бронетехники имеются вот такие «фломастеры» – управляемые ракеты «Вихрь», которые отлично справляются с танками и бронетранспортёрами.

Ранее Минобороны показало кадры молниеносной работы экипажей САУ «Малка» в зоне СВО. Самоходные орудия выдвигаются и разворачиваются на огневой позиции менее чем за пять минут.

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