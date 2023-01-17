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Вертолеты Ми-8 совершили боевые вылеты при поддержке ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО

Анастасия Бобылева
Наталья Панталёва
03:03 17.01.2023
Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь» прикрывает российскую авиацию и защищает воздушное пространство во время вылетов Ми-8.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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К взлету готовится многофункциональный вертолет МИ-8. На его борту находится группа огневой поддержки. В случаи необходимости вертолет может нанести удары по живой силе противника неуправляемыми ракетами.

В задачи группы входят уничтожение бронетехники и военной инфраструктуры украинских боевиков, сопровождение военных колонн при доставке грузов и передислокации войск.

Спецназ, который действует в составе группы огневой поддержки - это четыре бойца, хорошо вооруженных для решения разных боевых задач. С высоты им легче обнаружить засаду и ударить по диверсантам или по расчетам кочующих минометов. Они готовы пожертвовать жизнями, чтобы прикрыть сослуживцев.

Выполнив боевую задачу, вертолеты возвращаются на аэродром и попадают в руки авиатехников.

Ми-8 работают парами, как правило с Ка-52 «Аллигатор».  «Аллигаторы» атакуют опорные пункты противника, технику, воздушные цели.

Кадры боевых вылетов экипажей Ми-8, а также боевой работы ЗРПК «Панцирь», поддерживающих авиацию, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой.

Ранее «Звезда» показала кадры работы истребителей-бомбардировщиков Су-34. Экипажи самолетов круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

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