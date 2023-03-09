Рэпер Птаха извинился за видео «обстрела» в ДНР

Давид Нуриев заявил, что запись в сеть выложил кто-то из его друзей, а он не собирался пиариться.

© Фото: Ptahaoff, Instagram*

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) извинился перед поклонниками за то, что инсценировал на видео свое попадание под обстрел в Донецкой Народной Республике. По его словам, видео в сеть выложил кто-то из его друзей, а он не собирался пиариться.

«Вышло как вышло, бесплатный хайп, как говорится, хотя и несколько неловко. Всем, кто переживал, мы приносим свою благодарность и извиняемся за то, что все это вышло из-под контроля», — сказал Нуриев на своей странице в Instagram*.

Напомним, накануне Птаха записал видео, в конце которого на землю падает мобильник, а на фоне слышатся звуки выстрелов. Впоследствии сообщалось, что он попал под обстрел и не отвечает на звонки.

Уже днем выяснилось, что видео было инсценированным. Запись сделали на полигоне.

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