Рэпер Птаха записал видео перед тем, как попал под обстрел в ДНР

В настоящее время рэп-исполнитель перестал выходить на связь, а его телефон отключен.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Рэп-исполнитель Давид Нуриев, более известный как Птаха, записал видеоролик перед обстрелом, под который он попал, находясь на территории Донецкой Народной Республики в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, куда, как сообщалось ранее, он приехал с концертом.

Артист в бронежилете и каске говорит, что оказался в сложной ситуации. Его спутник удивляется, что Птаха в таких обстоятельствах решил заняться съемкой видео. Судя по всему, речь идет о начале обстрела.

Пиар-менеджер артиста Марина Евстифеева подтвердила «Звезде», что Птаха действительно ездил в Донецк. К настоящему моменту он перестал выходить на связь, а его телефон отключен.