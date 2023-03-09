Рэпер Птаха разыграл попадание под обстрел ради «троллинга»

По некоторым данным, ролик был снят на полигоне в ДНР.

© Фото: Марина Евстифеева

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) инсценировал на видео свое попадание под обстрел в ДНР. Об этом сообщила директор исполнителя Марина Евстифеева.

В данный момент с артистом все хорошо, он уже вышел на связь.

«Решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля», - приводит ее слова RT.

Как утверждается, Птаха вместе с рэпером 3022, который также запечатлен на видео, ездили в Донецкую Народную Республику, чтобы привезти гумпомощь, а также поддержать наших бойцов своим выступлением.

Молодые люди заставили переживать близких и поклонников, однако, в сущности, это был жестокий розыгрыш. По данным РИА Новости, ролик был снят на полигоне.

Напомним, что накануне Птаха записал видео, в конце которого на землю падает мобильник, а на фоне слышатся звуки выстрелов. Впоследствии сообщалось, что он попал под обстрел и не отвечает на звонки.