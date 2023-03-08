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Политолог Перенджиев: США через статью NYT о «СП» сделали методичку для Запада

Анна Назайкина
18:49 08.03.2023
Теперь политики в европейских странах знают, что им следует говорить о диверсии на «Северных потоках», отметил эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты распространили методичку, каким образом Западу следует комментировать взрывы на «Северных потоках» через вчерашнюю публикацию в New York Times. Об этом в беседе со «Звездой» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

По его мнению, это было сделано не только для отведения подозрений от Вашингтона: сразу после диверсии многие страны искренне радовались подрыву газопроводов, но именно это и показывало, кому на самом деле была выгодна диверсия.

«Они не знали как себя вести - политики в Польше, Финляндии, Норвегии, Британии, в Германии. Сейчас они уже знают, что говорить и какую версию дальше разрабатывать», - сказал политолог.

Накануне New York Times сделало публикацию, в которой утверждалось: новые данные разведки дают основание предполагать, что за диверсией на «Северных потоках» стоит проукраинская группировка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такими материалами в СМИ авторы подрывов стремятся отвлечь внимание. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США идут в этом деле уже проверенным путем использования управляемых утечек.

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