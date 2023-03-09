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Генерал Коттон: США развернут батарею гиперзвуковых ракет большой дальности

Ян Брацкий
02:00 09.03.2023
Глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон назвал приоритетом разработку и развертывание гиперзвуковых ракет.
Генерал Коттон: США развернут батарею гиперзвуковых ракет большой дальности
© Фото: U.S. NavyKeystone Press Agency, Global Look Press
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Пентагон планирует развернуть к концу года первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности. Об этом в ходе слушаний в конгрессе заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон.

«В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС», - цитирует РИА Новости заявление генерала.

С его слов, подобная стратегия является приоритетной для командования. Год назад Штаты провели тайные испытания гиперзвуковой ракеты. По сведениям CNN, пробные пуски прошли успешно.

Месяцем позже американские военные испытали уже гиперзвуковую крылатую ракету, запустив ее с воздушного носителя. По данным Пентагона, скорость ее полета в пять раз превысила скорость звука.

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