CNN: США провели тайные испытания гиперзвуковой ракеты во избежание эскалации с РФ

Как сообщил источник СМИ, речь может идти о ракете, разрабатываемой в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC).

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В середине марта 2022 года в США прошли тайные испытания гиперзвуковой ракеты. Американские военные держали это в секрете во избежание эскалации напряженности в отношениях с Россией.

По сведениям CNN, испытание якобы прошло успешно. Как сообщил источник СМИ, речь может идти о ракете, разрабатываемой в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC). Первое испытание вооружения по данной программе состоялось в США в сентябре 2021 года.

Ранее президент США Джо Байден после боевого применения российских авиационных ракетных комплексов «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине заявил, что гиперзвуковую ракету комплекса практически невозможно остановить.