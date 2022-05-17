ВВС США сообщили об удачном испытании гиперзвуковой ракеты

Согласно опубликованным данным, скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

© Фото: Jaroslav Ozana GlobalLookPress

Военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету (ARRW), о чем сообщил телеканал ВВС. Отмечается, что пуск состоялся 14 мая с южного калифорнийского побережья. Скорость ракеты, по сообщениям телеканала, превысила скорость звука в пять раз.

«Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС», - заявил руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Данный пуск гиперзвуковой перспективной ракеты стал первым с воздушного носителя и вторым удачным пуском в рамках программы разработки данных типов вооружения, отметили в Пентагоне. В начале апреля были проведены испытания гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin.

В середине марта 2022 года некоторые СМИ сообщили о проведении тайных испытаний гиперзвукового оружия в США. Американские военные якобы держали это в секрете во избежание эскалации напряженности в отношениях с Россией. По сведениям различных источников, речь может идти о ракете, разрабатываемой в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC). Первое испытание вооружения по данной программе состоялось в США в сентябре 2021 года.