Директор Птахи заявила, что до рэпера невозможно дозвониться после обстрела

Накануне были опубликованы кадры, на которых Птаха в бронежилете заявляет, что оказался в трудной ситуации.

© Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress

Директор рэп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, не может дозвониться до него, он не выходит на связь.

«Я сама хочу связаться с Птахой, но, к сожалению, он не выходит на связь - дозвониться невозможно», - сказала Марина Евстифеева «Звезде».

Ранее в СМИ появились сообщения, что рэпер попал под обстрел на территории Донецкой Народной Республики.

Впоследствии было опубликовано видео, снятое Птахой перед началом обстрела. На записи рэпер в бронежилете и каске заявляет, что оказался в трудной ситуации, после чего телефон упал на землю, далее раздались звуки стрельбы.