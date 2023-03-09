В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием РФ и ООН

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, если российская часть сделки выполняться не будет, то прогноз по ее продлению пессимистичный.

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В Женеве 13 марта пройдут очередные раунды консультаций по зерновой сделке. В ней примут участие российская межведомственная делегация и представители Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Там будут высокопоставленные представители ООН, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен», - отметила Мария Захарова.

Также она заявила, что, если российская часть сделки выполняться не будет, то прогноз по ее продлению пессимистичный. Срок соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН истекает 18 марта.

Напомним, в РФ неоднократно заявляли, что Запад хоронит гуманитарную инициативу Генсека ООН Антониу Гутерриша. США и Европа саботируют выполнение российской части «пакета».

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы готовят провокацию для дискредитации действий РФ в рамках зерновой сделки и обвинений в создании «дефицита продовольствия».