В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием РФ и ООН
В Женеве 13 марта пройдут очередные раунды консультаций по зерновой сделке. В ней примут участие российская межведомственная делегация и представители Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Там будут высокопоставленные представители ООН, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен», - отметила Мария Захарова.
Также она заявила, что, если российская часть сделки выполняться не будет, то прогноз по ее продлению пессимистичный. Срок соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН истекает 18 марта.
Напомним, в РФ неоднократно заявляли, что Запад хоронит гуманитарную инициативу Генсека ООН Антониу Гутерриша. США и Европа саботируют выполнение российской части «пакета».
Ранее стало известно, что украинские спецслужбы готовят провокацию для дискредитации действий РФ в рамках зерновой сделки и обвинений в создании «дефицита продовольствия».