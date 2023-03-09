В Москве из-за атаки хакеров прозвучала ложная информация о воздушной тревоге
В МЧС заявили, что хакеры взломали серверы радиостанций и телеканалов.
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В Москве сегодня в эфире радиостанций и телеканалов прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге. Это произошло из-за взлома серверов, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
«В эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является ложной и не соответствует действительности», - предупредили в ведомстве.
Напомним, недавно фейковые сообщения об угрозе авиационного удара в соцсетях и мессенджерах получили жители Краснодарского края. А в конце февраля хакеры атаковали серверы коммерческих радиостанций в нескольких регионах России.
Ложную тревогу объявили в Подмосковье, Воронеже, Тольятти, Казани, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях.