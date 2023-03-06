В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жители Краснодарского края получили фейковые сообщения об угрозе авиаудара

Сергей Лебедев
16:50 06.03.2023
В региональном оперативном штабе призвали доверять только информации с официальных ресурсов.
Жители Краснодарского края получили фейковые сообщения об угрозе авиаудара
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Краснодарском крае жители нескольких городов получили в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиационного удара. Об этом сегодня сообщили в региональном оперативном штабе. Власти призвали доверять только информации с официальных ресурсов.

«Это - фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны», - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Напомним, в конце января хакеры атаковали серверы коммерческих радиостанций в нескольких регионах России. Они запустили в эфире фейковую информацию об угрозе ракетного удара и объявлении воздушной тревоги.

Ложная тревога была объявлена в Подмосковье, Воронеже, Тольятти, Казани, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Жители Краснодарского края получили фейковые сообщения об угрозе авиаудара
16:30 В стране и мире
Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение удерживания Артемовска
16:22 В стране и мире
Видео
Путин поддержал идею создания «паспорта семьи мобилизованного»
15:29 В стране и мире
Military Watch: боевики не смогут эффективно использовать британские танки Challenger 2
15:19 В стране и мире
Видео
В Кабардино-Балкарии внедорожник упал с обрыва в озеро Гижгит
Популярное
Видео
Пассажир снял видео из задымленного самолета после отказа двигателя в Гаване
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.