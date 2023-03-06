Жители Краснодарского края получили фейковые сообщения об угрозе авиаудара

В региональном оперативном штабе призвали доверять только информации с официальных ресурсов.

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В Краснодарском крае жители нескольких городов получили в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиационного удара. Об этом сегодня сообщили в региональном оперативном штабе. Власти призвали доверять только информации с официальных ресурсов.

«Это - фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны», - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Напомним, в конце января хакеры атаковали серверы коммерческих радиостанций в нескольких регионах России. Они запустили в эфире фейковую информацию об угрозе ракетного удара и объявлении воздушной тревоги.

Ложная тревога была объявлена в Подмосковье, Воронеже, Тольятти, Казани, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях.