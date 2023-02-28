МЧС опровергло сообщения о якобы объявленной в России воздушной тревоге

В ведомстве сказали, что это произошло в результате взлома серверов телеканалов и радиостанций.

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МЧС России опровергло информацию о якобы объявляемой в некоторых частях страны воздушной тревоге.

В ведомстве отметили, что это оповещение стало возможным в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» - указали в министерстве.

Ложная тревога была объявлена на телевидении и радио в Подмосковье, в Воронеже, Тольятти, Казани, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях.

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