В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МЧС опровергло сообщения о якобы объявленной в России воздушной тревоге

Дарина Криц
11:07 28.02.2023
В ведомстве сказали, что это произошло в результате взлома серверов телеканалов и радиостанций.
МЧС опровергло сообщения о якобы объявленной в России воздушной тревоге
© Фото: Антон Белицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

МЧС России опровергло информацию о якобы объявляемой в некоторых частях страны воздушной тревоге.

В ведомстве отметили, что это оповещение стало возможным в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» - указали в министерстве.

Ложная тревога была объявлена на телевидении и радио в Подмосковье, в Воронеже, Тольятти, Казани, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях. 

Ранее сообщалось, что чрезвычайное происшествие произошло в крымской Евпатории. Город-курорт остался без питьевой воды в результате аварии на водоводе в районе Прибрежного.

Более 600 жилых домов - 683, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов, среди которых есть и социально значимые, обезвожены. Вода поступает в нижние этажи домов - до второго-третьего этажа. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:24 В стране и мире
Аэропорт Пулково временно не принимает самолеты
11:05 Армия
Видео
Украинский боевик Яковлев рассказал о моральном падении своих товарищей
10:39 В стране и мире
Опубликованы свидетельства о службе убийцы Дарьи Дугиной Вовк в Нацгвардии Украины
10:41 В стране и мире
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,1
09:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры крупного пожара в ульяновском автосервисе
Популярное
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.