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Машину, которую хотели взорвать для убийства главы Приднестровья, сняли на видео

Анна Назайкина
15:34 09.03.2023
Судя по кадрам, поражающие элементы находились в двери автомобиля.
Машину, которую хотели взорвать для убийства главы Приднестровья, сняли на видео
© Фото: Артем Кулекин, РИА Новости
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Опубликованы кадры машины, которую планировали подорвать в Приднестровье для убийства главы республики Вадима Красносельского.

Как утверждается, поражающие элементы спрятали в двери машины. Ранее сообщалось, что в ТС были обнаружены восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки, а также проволока.

Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что злоумышленники собирались взорвать машину с Красносельским в центре Тирасполя, чтобы кроме главы республики погибли мирные жители, которые бы находились рядом с автомобилем.

В Следственном комитете заявили, что приднестровским силовикам удалось задержать двоих подозреваемых в покушении.

Ранее председатель СК Приднестровской Молдавской Республики сообщал, что подозреваемый в подготовке подрыва по заданию украинских спецслужб в течение полугода наблюдал не только за руководителями ПМР, но и за их семьями.

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